Cerca de 40% de alunos universitários insatisfeitos com transportes em Coimbra

Cerca de 40% dos estudantes universitários que participaram num inquérito afirmam que a rede de transportes não cobre os trajetos que precisam de fazer na cidade, segundo estudo da Associação Académica de Coimbra (AAC) divulgado hoje.

O estudo sobre a perceção estudantil dos serviços de mobilidade urbana em Coimbra, divulgado hoje em conferência de imprensa, conclui que 42,1% dos alunos inquiridos diz que a rede de transportes não cobre positivamente os trajetos que precisa, 43,1% diz que a rede cobre as suas necessidades com exceção de algumas linhas específicas, com uma pequena parte (13,3%) a mostrar-se completamente satisfeita.

A poucos meses das eleições autárquicas, que deverão decorrer em setembro ou outubro, o estudo da AAC debruçou-se sobre a satisfação dos estudantes quanto ao sistema de mobilidade urbana em Coimbra, mas também procurou perceber as rotas dos alunos, a frequência do uso e o impacto no seu quotidiano, explicou o presidente da direção-geral, Carlos Magalhães.

O estudo contou com 1.041 respostas, 95% das quais de estudantes da Universidade de Coimbra e a grande maioria (80%) deslocados da sua residência de origem.

De acordo com o estudo consultado pela agência Lusa, são apontadas várias falhas aos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), com mais de 80% a apontarem para o não cumprimento de horários e mais de metade a criticar a pouca frequência e lotação excessiva dos autocarros.

Segundo Afonso Pereira, também da direção-geral da AAC, foi observado um aumento do número de viagens dos SMTUC entre 2022 e 2024 (mais cerca de 2,5 milhões), assim como um incremento do investimento em termos nominais (de 33,4 milhões de euros em 2023 para 37,9 milhões em 2025), mas que não foi acompanhado na percentagem em função do Orçamento Municipal.

Afonso Pereira considerou que um dos problemas encontrados se centra na ligação entre o Polo I e o Polo II, que não será resolvido com o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), cujo traçado não irá servir diretamente nenhum destes polos da Universidade de Coimbra (UC).

Nesse sentido, a AAC propõe um transbordo entre o Polo II, frequentado por cerca de 7.000 estudantes, e a futura estação da Quinta da Portela do SMM, a mais próxima daquele campus universitário, enquanto não é assegurada uma expansão da rede do ‘metrobus’ àquele local.

Segundo o inquérito, cerca de 86,9% dos alunos utilizam transportes públicos para se deslocar em Coimbra regularmente, com 77,8% a utilizar este meio de deslocação para instituições de ensino, referiu Carolina Alexandre, também da direção-geral.

João Valor, outro dirigente estudantil, notou que há um grau de satisfação baixo com a rede de transportes públicos atual de Coimbra, com os estudantes a apontarem para diversos problemas.

No caso do Polo II, é dada nota de que uma das linhas que serve aquela zona só passa em horário escolar, que não está ajustado às necessidades e calendário do ensino superior, afirmou.

Além do transbordo no Polo II, os estudantes propõem uma otimização das rotas periféricas e criticam a falta de divulgação e informação em tempo real do serviço, considerando que a aplicação lançada recentemente pelos SMTUC nem sempre assegura essa possibilidade.

O presidente da AAC, Carlos Magalhães, salientou que, além do custo da habitação que é um problema para os estudantes, “a mobilidade não deveria ser vista como um privilégio”.

O dirigente estudantil considerou que é necessária uma melhoria da rede dos SMTUC, adaptada à realidade e necessidades da população.

Carlos Magalhães disse ainda que o documento hoje apresentado será entregue à Câmara de Coimbra e aos SMTUC, que contratualizaram em fevereiro uma revisão geral de toda a rede dos transportes coletivos.

Na conferência de imprensa, estiveram presentes diversas forças políticas.