CEO da Logoplaste defende que inovação é chave para a sobrevivência das empresas

O presidente executivo (CEO) da Logoplaste, empresa produtora de embalagens de plástico rígido, defendeu hoje que a inovação é a chave para as empresas sobreviverem, pois só serão verdadeiramente competitivas através da diferenciação.

“A inovação é a chave para as empresas sobreviverem”, sublinhou Filipe de Botton, que participava no painel “Transformar a Europa num ambiente de negócios mais saudável”, na 18.ª cimeira Cotec Europa, que está a decorrer no Convento São Francisco, na cidade de Coimbra.

À margem do evento, Filipe de Botton explicou à agência Lusa que qualquer empresa, independentemente do seu setor de atividade ou da sua dimensão, “tem que definir uma vantagem competitiva”.

“O drama é perceber, no meu segmento de mercado, onde opero como empresa, onde é que posso fazer a diferença perante os que estão no setor”, indicou.

De acordo com Filipe de Botton, só através da inovação é possível encontrar fatores de competitividade e de diferenciação.

“É preciso pensar como fazer diferente. E muitas vezes está tudo lá, é só olhar um bocadinho à volta, saber o que os clientes precisam e fazer a ligação dos pontos: é assim que se consegue criar inovação”, sustentou.

No seu entender, a inovação não é fácil, mas “é uma questão de sobrevivência”.

“Para estar no mercado, tenho que criar de facto algo que faça com que eu seja diferente e que faça com que seja competitivo”, concluiu.

Os chefes de Estado de Portugal, Espanha e Itália irão discursar na sessão de encerramento da 18.ª cimeira Cotec Europa, que também contará com a participação do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, numa conversa sobre o futuro da Europa.

A COTEC é uma associação empresarial que trabalha em rede com instituições de Portugal, Espanha e Itália, realizando um encontro triangular, todos os anos, de forma rotativa em cada um dos países, reunindo líderes empresariais, académicos e decisores políticos para debater desafios de competitividade e crescimento económico do bloco europeu, com base nos relatórios Heitor, Letta e Draghi.