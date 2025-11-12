Que o associativismo enfrenta dificuldades, só será novidade para quem não está ligado a qualquer associação…

Apesar dos benefícios que os movimentos associativos proporcionam aos que a eles aderem, os quadros sociais vão emagrecendo, pois poucos são os jovens que se deixam seduzir pelas organizações onde deveriam ir rendendo os mais velhos – que vão partindo por força da inexorável lei do fim da vida. A verdade é que a generalidade das associações, para além de muitas outras vantagens, geram grandes amizades e estimulam fraternas solidariedades. Por isso, quem fica a perder são esses jovens, geralmente atraídos para outras actividades, quase sempre individualistas e, não raro, prejudicialmente viciantes.

Uma das virtudes das associações é a sua capacidade de promover iniciativas culturais e recreativas, com as quais não só satisfazem os legítimos anseios dos sócios, como angariam alguns meios para novas iniciativas (já que, na maior parte dos casos, a receita das quotas mal chega para suportar as indispensáveis despesas de funcionamento).

Por tudo isto, importa aproveitar todas as datas marcantes para organizar iniciativas que proporcionem a saudável convivência entre os sócios e as respectivas famílias.

No que respeita à AAEC – Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, são várias as efemérides que servem de pretexto, ao longo do ano, para animados convívios.

Neste mês de Novembro, há três que se destacam.

Logo no passado dia 3, foi a comemoração dos 138 anos da Associação Académica de Coimbra, como sempre promovida pelos dirigentes estudantis actuais (e que este ano não decorreu no Palácio de São Marcos, como era hábito, mas sim na Casa da Cultura de Coimbra). Uma celebração muito animada de mais um ano daquela que é a maior, a mais antiga e a mais prestigiada associação de estudantes do País, e que constitui uma espécie de “universidade paralela” para os jovens estudantes, tantas são as secções culturais, desportivas e recreativas que a AAC lhes disponibiliza e que imenso contribuem para a sua formação integral.

Depois, no dia 11 (ontem), chegou a vez do São Martinho. Atendendo a que ocorreu a meio da semana, com muita gente ocupada na respectiva actividade profissional, a AAEC vai promover o tradicional magusto no próximo sábado, dia 15. Decorrerá na respectiva sede (Rua Pinheiro Chagas, 94, em Coimbra), a partir das 16 horas, e para além das castanhas e jeropiga terá animação musical. As inscrições podem ser feitas ainda hoje, para o e-mail aaec@aaec.pt ou através do telefone 917554577.

Daqui a alguns dias chega outra data muito marcante para a Academia de Coimbra: a “Tomada da Bastilha”, como ficou conhecida a ousada acção de 40 estudantes, liderados por Alfredo Fernandes Martins, que ocuparam o “Clube dos Lentes” reclamando maiores e melhores instalações para a Associação Académica de Coimbra. Essa ocupação decorreu na noite de 24 para 25 de Novembro de 1920, e mesmo durante os tempos da Ditadura foi celebrada pelos estudantes com um desfile nocturno silencioso pelas ruas da cidade, com os estudantes de capa negra empunhando tochas. Este ano, certamente, voltará a fazer-se o dito desfile.

Mas, como também já é tradicional, haverá outra comemoração da “Tomada da Bastilha”, promovida pela Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Lisboa: será um jantar de gala no Casino Estoril, no próximo sábado (dia 22) como sempre organizado pela dinâmica Presidente daquela Associação em Lisboa, Fátima Lencastre. Para além do jantar, haverá um aliciante programa cultural: Tributo a Zeca Afonso, com Rui Pato à viola a acompanhar António Ataíde; momento de poesia pela voz de Maria José Bravo, acompanhada por Nuno Cadete, à guitarra, e Luís Miguel Martins, â viola; atuação do grupo “Quarteto de Coimbra”, composto por Simão Mota e Tiago José Rodrigues nas guitarras, Vasco Rodrigues na viola e voz de Fábio Almeida.

O prazo para inscrições termina hoje, podendo ser feitas para os telefones 218494197 ou 964167581.