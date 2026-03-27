A zona de Celas, na freguesia de Santo António dos Olivais, vai ganhar um parque infantil e de lazer.

A revelação foi ontem feita pelo presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro ao DIÁRIO AS BEIRAS, esclarecendo o motivo desta decisão.

“Esta é uma zona de freguesia que não tinha este serviço. O parque servirá para as crianças brincarem, mas também terá uma parte dedicada aos adultos, para fazerem exercício físico”, disse.

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