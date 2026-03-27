diario as beiras
Coimbra

Celas ganha parque infantil e de lazer

27 de março de 2026 às 11 h10
0 comentário(s)
Espaço será atrás do Pavilhão dos Olivais |Fotografia: DB - Pedro Filipe Ramos

A zona de Celas, na freguesia de Santo António dos Olivais, vai ganhar um parque infantil e de lazer.

A revelação foi ontem feita pelo presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro ao DIÁRIO AS BEIRAS, esclarecendo o motivo desta decisão.

“Esta é uma zona de freguesia que não tinha este serviço. O parque servirá para as crianças brincarem, mas também terá uma parte dedicada aos adultos, para fazerem exercício físico”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de março

Celas ganha parque infantil e de lazer
27 de março

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente
27 de março

Quais são as vantagens do aeródromo municipal? Estou farto de promessas de obras que ficam no papel
27 de março

Poemas são a base que alimenta a “vida própria” das canções

Coimbra

Celas ganha parque infantil e de lazer

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente

Poemas são a base que alimenta a “vida própria” das canções