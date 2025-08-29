diario as beiras
Cedência do estádio de Taveiro à AF Coimbra regressa hoje à câmara

29 de agosto às 10 h41
DR

A cedência do Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, pela Câmara de Coimbra à Associação de Futebol de Coimbra, regressa à discussão e votação, pelo executivo municipal, que se reúne esta tarde, em sessão extraordinária.
De acordo com os termos da proposta de protocolo de cooperação, o Município “desenvolveu todos os esforços para viabilizar um acordo justo e equilibrado, do ponto de vista das conveniências das partes”. Para além disso, procurou-se também respeitar o ordenamento jurídico em vigor, nomeadamente, a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que impede as autarquias locais de atribuir apoios ou comparticipações financeiras, sob qualquer forma, a clubes desportivos de carácter profissional.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Paulo Marques

