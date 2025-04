CCDRC rejeita subsídio pedido pelos motoristas dos Transportes de Coimbra

Um parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) pedido pela Câmara de Coimbra conclui que é impossível atribuir o subsídio de insalubridade reclamado pelos motoristas dos Transportes Urbanos, afirmou hoje o presidente do município.

“Recebemos o parecer da CCDRC relativamente à eventual atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos motoristas dos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra], parecer este que confirma esta total impossibilidade e atesta a razão da Câmara”, disse José Manuel Silva, que falava durante a reunião do executivo do município, que decorre hoje na Escola Básica de Eiras.

O parecer tinha sido pedido pelo município, depois de um documento dos serviços jurídicos municipais considerar que seria impossível a atribuição daquele suplemento, reclamado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), que marcou uma luta de 44 dias de greve no total até setembro.

Os trabalhadores dos SMTUC já cumpriram dois dias de greve em fevereiro e três em março, exigindo a reposição das carreiras de motoristas e mecânicos e a consequente melhoria das suas condições remuneratórias.

O STAL defendeu a aplicação de um subsídio de penosidade e insalubridade, que apenas depende do município (ao contrário da reposição das carreiras), como forma de suspender a luta marcada.

Para José Manuel Silva, “o STAL está a enganar os trabalhadores e a população e quer invocar este motivo para uma greve, que tanto prejudica os utentes mais pobres, representa falta de seriedade sindical”.

“Continuaremos a trabalhar num suplementado adequado a estes profissionais, reafirmando que as greves nada acrescentam ao processo e são completamente desnecessárias e prejudiciais às pessoas”, disse.

O presidente da Câmara de Coimbra informou ainda que está já marcada uma reunião com secretários de Estado esta semana para analisar o problema.

O STAL reafirmou por várias vezes que há outros municípios que pagam a outros profissionais que não estão previstos na lei que enquadra o pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade.

Na reunião do executivo, o vereador eleito pela CDU, Francisco Queirós, vincou que “não parece que o STAL esteja a enganar alguém”, recordando também a aplicação do subsídio por outras autarquias.

O vereador reafirmou a necessidade de a solução passar uma alteração ao regime de vínculo que reconheça as carreiras destes trabalhadores.

Na resposta, José Manuel Silva salientou que os pareceres apontam todos para a ilegalidade da aplicação do subsídio, tendo já remetido a sua aplicação por outras autarquias à Inspeção-Geral das Finanças.

Apesar de o atual Governo estar em gestão, o STAL defendeu que quer ver avanços na negociação na reposição das carreiras ou na aplicação de um suplemento aos trabalhadores dos SMTUC para propor a suspensão da greve marcada para este mês.

Neste mês, estão previstos quatro dias de greve (de 21 a 24), num calendário de luta que aumenta um dia todos os meses até setembro, mês em que se deverão realizar as eleições autárquicas.

Sindicatos e trabalhadores há muito reivindicam uma reposição da carreira de motoristas e aumentos salariais.

A pouca atratividade da carreira tem levado a uma falta de motoristas nos SMTUC, com o mapa de pessoal para 2025 a contabilizar um total de 44 vagas por preencher, apesar de terem concursos abertos em permanência.

Na Assembleia da República, em 2020, dois projetos do Bloco de Esquerda e PCP para reposição da carreira de agente único foram rejeitados com votos contra do PS (com exceção de seis deputados) e Iniciativa Liberal e abstenções de PSD e CDS-PP.