Caudal do rio Mondego atingiu 2.105 m3/segundo na Ponte-Açude, mas está agora a baixar

11 de fevereiro de 2026 às 19 h26
Entretanto, a A1 foi interditada entre os nós de Coimbra-Sul e Coimbra-Norte, em ambos os sentidos, originando filas de trânsito, o que terá afetado a circulação da viatura onde se faz transportar o Presidente da República

A última medição do caudal do rio Mondego na passagem da água pela Ponte-Açude atingiu hoje um máximo dos últimos cinco anos de 2.105 metros cúbicos por segundo, de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o que deverá ter coincidido com a rutura do dique na zona dos Casais, para a margem direita do rio. Embora se trate de uma situação grave, as autoridades referem que esta será a margem mais favorável para o rompimento dos diques, uma vez que é a zona menos povoada do Baixo Mondego, onde existem mais campos de cultivo. Entretanto, a A1 foi interditada entre os nós de Coimbra-Sul e Coimbra-Norte, em ambos os sentidos, originando filas de trânsito, o que terá afetado a circulação da viatura onde se faz transportar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também foi interrompida nos últimos minutos a estrada nacional EN111, entre Tentúgal e Coimbra, num troço que faz a ligação a Montemor-o-Velho

Autoria de:

António Rosado

