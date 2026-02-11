A última medição do caudal do rio Mondego na passagem da água pela Ponte-Açude atingiu hoje um máximo dos últimos cinco anos de 2.105 metros cúbicos por segundo, de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o que deverá ter coincidido com a rutura do dique na zona dos Casais, para a margem direita do rio. Embora se trate de uma situação grave, as autoridades referem que esta será a margem mais favorável para o rompimento dos diques, uma vez que é a zona menos povoada do Baixo Mondego, onde existem mais campos de cultivo. Entretanto, a A1 foi interditada entre os nós de Coimbra-Sul e Coimbra-Norte, em ambos os sentidos, originando filas de trânsito, o que terá afetado a circulação da viatura onde se faz transportar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também foi interrompida nos últimos minutos a estrada nacional EN111, entre Tentúgal e Coimbra, num troço que faz a ligação a Montemor-o-Velho