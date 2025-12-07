Catorze pessoas, incluindo três crianças, ficaram desalojadas na sequência da derrocada de um edifício devoluto, cujos detritos atingiram um prédio habitado, no sábado à noite, na Baixa de Coimbra, disseram hoje à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

“Houve o desabamento da parte traseira de um prédio, presumivelmente desabitado, tendo os detritos partido janelas e entrado no edifício habitado”, afirmou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Segundo Paulo Palrilha, por uma questão de segurança houve a necessidade de realojar 14 pessoas, “até ser feita a fiscalização, por parte dos serviços municipais, às condições de segurança do edifício habitado”.

