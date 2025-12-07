diario as beiras
Coimbra

Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra

07 de dezembro de 2025 às 11 h45
0 comentário(s)
DR

Catorze pessoas, incluindo três crianças, ficaram desalojadas na sequência da derrocada de um edifício devoluto, cujos detritos atingiram um prédio habitado, no sábado à noite, na Baixa de Coimbra, disseram hoje à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

“Houve o desabamento da parte traseira de um prédio, presumivelmente desabitado, tendo os detritos partido janelas e entrado no edifício habitado”, afirmou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Segundo Paulo Palrilha, por uma questão de segurança houve a necessidade de realojar 14 pessoas, “até ser feita a fiscalização, por parte dos serviços municipais, às condições de segurança do edifício habitado”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (08/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de dezembro

Fadista e atriz Anita Guerreiro morreu hoje aos 89 anos na Casa do Artista
07 de dezembro

Greve Geral: PM falar em salário mínimo de 1.600€ é "ato desesperado" - CGTP
07 de dezembro

Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra
06 de dezembro

Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça

Coimbra

Coimbra
07 de dezembro às 11h45

Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
06 de dezembro às 13h35

Parlamento aprova projeto que clarifica titularidade do ISMT

0 comentário(s)
Coimbra
05 de dezembro às 18h59

Presidenciais: Seguro diz que alterações à lei laboral vão contra a paz social necessária

0 comentário(s)