Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra
Catorze pessoas, incluindo três crianças, ficaram desalojadas na sequência da derrocada de um edifício devoluto, cujos detritos atingiram um prédio habitado, no sábado à noite, na Baixa de Coimbra, disseram hoje à agência Lusa fontes da Proteção Civil.
“Houve o desabamento da parte traseira de um prédio, presumivelmente desabitado, tendo os detritos partido janelas e entrado no edifício habitado”, afirmou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.
Segundo Paulo Palrilha, por uma questão de segurança houve a necessidade de realojar 14 pessoas, “até ser feita a fiscalização, por parte dos serviços municipais, às condições de segurança do edifício habitado”.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (08/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS