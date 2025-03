Catarina Campos torna-se a primeira árbitra principal num jogo da I Liga

A árbitra Catarina Campos tornou-se hoje a primeira mulher a dirigir um jogo da I Liga de futebol, ao dar início à receção do Casa Pia ao Rio Ave, em Rio Maior, na abertura da 27.ª jornada.

Pelas 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, onde os ‘gansos’ alinham na condição de anfitriões, a árbitra da associação de Lisboa fez história no escalão principal masculino, recebendo aplausos da plateia e uma homenagem dos dois clubes e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, antes do apito inicial.

Catarina Campos, de 39 anos, já tinha sido a primeira a chefiar uma equipa de arbitragem totalmente feminina nas provas profissionais portuguesas, ao dirigir a derrota do Paços de Ferreira na receção ao Feirense (1-2), em 15 de fevereiro, para a 22.ª jornada da II Liga.

À semelhança desse jogo, a ‘juíza’ está acompanhada pelas assistentes Andreia Sousa e Vanessa Gomes, tendo Fábio Veríssimo como quarto árbitro, enquanto as funções de videoárbitro (VAR) são desempenhadas por André Narciso, coadjuvado por Nuno Pires.

Internacional desde 2018, Catarina Campos faz parte da categoria de elite da UEFA há cerca de um ano e meio e já teve outras experiências recentes no futebol masculino, ao dirigir jogos no Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e na Liga Revelação, ambos sob a tutela da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), bem como partidas internacionais de caráter oficial, incluindo uma esta temporada na UEFA Youth League.

O Casa Pia, sétimo classificado, com 36 pontos, defronta o Rio Ave, 12.º, com 29, 12 acima da zona de despromoção direta e seis face à vaga de acesso ao play-off, na abertura da 27.ª jornada da I Liga.