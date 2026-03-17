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Região Centro

Castro Almeida anuncia que prazo de candidaturas para as vítimas das tempestades acaba no fim do mês

17 de março de 2026 às 13 h29
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Ministro Castro Almeida esteve hoje na CCDRC, em Coimbra. Fotografia: Pedro Filipe Ramos

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, revelou hoje, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, que o prazo de apresentação de candidaturas por parte das vítimas das tempestades termina no final deste mês de março.

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Autoria de:

redação as beiras

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