Região Centro
Castro Almeida anuncia que prazo de candidaturas para as vítimas das tempestades acaba no fim do mês
Ministro Castro Almeida esteve hoje na CCDRC, em Coimbra. Fotografia: Pedro Filipe Ramos
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, revelou hoje, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, que o prazo de apresentação de candidaturas por parte das vítimas das tempestades termina no final deste mês de março.
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