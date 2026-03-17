O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, revelou hoje, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, que o prazo de apresentação de candidaturas por parte das vítimas das tempestades termina no final deste mês de março.

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