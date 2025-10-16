Um casal jovem, residente em Cantanhede, foi detido na terça-feira pela Polícia Judiciária pela autoria de um negócio ilícito, nomeadamente produzir, publicitar e vender drogas a um vasto conjunto de clientes.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desencadeou na terça-feira em Cantanhede e Vagos, uma operação policial contra o narcotráfico, tendo procedido às duas detenções, jovens de 29 e 25 anos de idade, sem antecedentes criminais.

Investigação

O inquérito iniciou-se em abril de 2024, na sequência da deteção de uma página na aplicação Instagram e de grupos restritos na aplicação Telegram onde se publicitava a venda de produtos estupefacientes, designadamente canábis, nas suas diversas formas.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS