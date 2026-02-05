Um casal de jovens foi detido na quarta-feira, na Praça do Comércio, em Coimbra, após alegadamente um deles ter fugido da Polícia e o outro ter atirado ao chão um agente.

“Durante uma ação de patrulhamento na Baixa da cidade, a Polícia apercebeu-se que os suspeitos, uma rapariga de 18 anos e um homem de 22, estavam a transacionar algum tipo de produto suspeito de ser estupefaciente e decidiu abordá-los”, revelou hoje o Comando Distrital de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Quando a força policial se aproximou, “a suspeita colocou-se em fuga apeada e o suspeito atirou ao chão um dos elementos policiais para impedir que a alcançasse”.

