Um homem e uma mulher, de nacionalidade francesa, ambos com 60 anos, foram resgatadas, esta tarde, pela Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a autoridade refere que “as pessoas resgatadas se encontravam em dificuldades na água, após o veleiro onde seguiam ter ficado à deriva à entrada da Barra da Figueira da Foz, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”.

Na mesma nota, a AMN disse que “na sequência de um alerta recebido pelas 14H38, através de um popular que se encontrava nas proximidades, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, bem como elementos do Comandando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz e dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz”.

