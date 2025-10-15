Um casal, de 25 e 29 anos, foi detido na terça-feira por suspeita da venda de drogas ‘online’, no âmbito de um negócio ilícito através do qual produziam, publicitavam e comercializavam os estupefacientes, disse hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado enviado à agência Lusa, a PJ revelou que, em Cantanhede (no distrito de Coimbra) e em Vagos (distrito de Aveiro), decorreu uma operação policial contra o narcotráfico, que levou a detenção do casal, sem antecedentes criminais.

O inquérito teve início em abril de 2024, após a descoberta de uma página na aplicação Instagram e de grupos restritos na aplicação Telegram, “onde se publicitava a venda de produtos estupefacientes, designadamente canábis, nas suas diversas formas”.

