diario as beiras
CantanhedeRegião Centro

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

15 de outubro às 11 h05
0 comentário(s)
DR

Um casal, de 25 e 29 anos, foi detido na terça-feira por suspeita da venda de drogas ‘online’, no âmbito de um negócio ilícito através do qual produziam, publicitavam e comercializavam os estupefacientes, disse hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado enviado à agência Lusa, a PJ revelou que, em Cantanhede (no distrito de Coimbra) e em Vagos (distrito de Aveiro), decorreu uma operação policial contra o narcotráfico, que levou a detenção do casal, sem antecedentes criminais.

O inquérito teve início em abril de 2024, após a descoberta de uma página na aplicação Instagram e de grupos restritos na aplicação Telegram, “onde se publicitava a venda de produtos estupefacientes, designadamente canábis, nas suas diversas formas”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de outubro

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere
15 de outubro

Marcelo diz que prevenção de incêndios melhorou mas cadastro de propriedades continua atrasado
15 de outubro

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria
15 de outubro

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

Cantanhede

CantanhedeRegião Centro
15 de outubro às 11h05

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

0 comentário(s)
Cantanhede
15 de outubro às 09h11

Cantanhede: Rearborizados 2 150 hectares de área ardida do baldio da freguesia da Tocha

0 comentário(s)
Cantanhede
14 de outubro às 12h34

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha

0 comentário(s)

Região Centro

Região Centro
15 de outubro às 14h54

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere

0 comentário(s)
CoimbraLeiriaRegião Centro
15 de outubro às 12h13

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
15 de outubro às 11h05

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

0 comentário(s)