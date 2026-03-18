De Super Talho Martins para Casa Martins. Esta é a nova mudança da empresa sediada em Soure, que pretende manter a identidade, a qualidade, o respeito pelos métodos tradicionais e o rigor.

A Casa Martins é uma micro-empresa portuguesa do setor alimentar, de cariz familiar, registada no ano de 1992. No entanto, nesta região, o nome Martins é conhecido no comércio de gado há mais de 50 anos. Rita Martins, é sócia-gerente desde 2021, esta que é a quarta geração à frente da marca.

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