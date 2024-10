Casa da Cidadania da Língua criou raízes e pretende ser “projeto duradouro”

“É uma casa de produção de conhecimento, não de entretenimento”. As palavras são do presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos-APBRA, José Manuel Diogo, entidade que, a par do Município de Coimbra, tem a co-curadoria da Casa da Cidadania da Língua, espaço conhecido como Casa do Arco, situado na rua Doutor João Jacinto, em Coimbra.

Depois de ter aberto portas com a nova denominação em outubro do ano passado, a antiga Casa da Escrita, atualmente Casa da Cidadania da Língua, tem pautado a sua ação pela “celebração e promoção da língua portuguesa”, assumiu e José Manuel Diogo, que frisou que o espaço é um local de “experimentação” e que não “tem que se parecer com um centro cultural”.

No relatório dos primeiros seis meses de programação, que tiveram um orçamento de 42.509 euros, a grande aposta esteve “na promoção da cultura e da língua portuguesa junto da comunidade de língua portuguesa”. Nesta primeira programação, o tema principal teve como base os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. “Todos os anos temos uma ideia forte, a deste ano está relacionada com os 500 anos de Camões. No próximo será a descolonização do património físico e intelectual”, revelou.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS