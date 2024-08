Carro ficou suspenso após despiste em Eiras

Uma mulher, com 53 anos, sofreu, ontem de manhã, ferimentos considerados ligeiros na sequência de um despiste na localidade de Murtal, lugar que integra a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.

Segundo foi possível apurar, junto dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, que, a par dos Sapadores de Coimbra, estiveram no local, a vítima apresentou queixas na zona lombar, tendo sido transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). De acordo com a mesma fonte, na sequência do despiste, o veículo ligeiro ficou suspenso numa ravina, com a condutora, única ocupante, no seu interior.

