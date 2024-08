Carro ardeu no Bairro Norton de Matos de madrugada com as chamas a afetarem outra viatura

Um automóvel de passageiros ardeu hoje e outro foi, igualmente, afetado pelos chamas, no Barro Norton de Matos, em Coimbra. Ambas as viaturas estavam estacionadas no Rua de Moçambique, quando uma delas começou a arder, alegadamente na sequência de uma explosão, de acordo com o relato de vizinhos, que ouviram o estrondo cerca das 4H00 da manhã.

A ocorrência não provocou feridos, uma vez que não estaria ninguém na rua a essa hora, nem os proprietários, que são residentes numa casa próxima do local. Toda a parte da frente do veículo ardeu, enquanto o outro automóvel, estacionado à frente, foi afetado na traseira, com quebra do vidro. Até ao momento não foi possível concluir sobre a origem do sinistro.