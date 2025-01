Carlos Robalo Cordeiro eleito presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas

Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), assumiu em dezembro a presidência do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP). A sua eleição marca o início de uma nova fase para o CEMP, sucedendo no cargo a Helena Canhão, diretora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa.

Com um extenso percurso académico, profissional e científico, Carlos Robalo Cordeiro é professor catedrático de Pneumologia da FMUC desde 2016 e ocupa o cargo de Diretor da Faculdade desde 2019. Paralelamente, é diretor do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde de Coimbra desde 2016 e presidiu o Conselho de Administração do Centro Académico e Clínico de Coimbra de 2022 até 2024.

No plano internacional, destacou-se como Past-Presidente da European Respiratory Society (2023-2024), reafirmando a sua liderança e prestígio no campo da pneumologia.

Recentemente, Carlos Robalo Cordeiro foi designado pelo gabinete da Ministra da Saúde como coordenador do grupo de trabalho para o acompanhamento e implementação das medidas urgentes, prioritárias, e estruturantes, plasmadas e constantes no Plano de Emergência e Transformação na Saúde, sublinhando a sua relevância estratégica no panorama da saúde pública em Portugal.

No comunicado aos órgãos de comunicação social, o CEMP realça que a presidência de Carlos Robalo Cordeiro “simboliza um compromisso renovado com a excelência na formação médica em Portugal e com a integração das escolas médicas no desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde”.