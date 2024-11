Carlos Magalhães conquistou a DG/AAC

A votação mais participada dos últimos três anos para a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) resultou na eleição de Carlos Magalhães para liderar os destinos da maior associação de estudantes do país nos próximos 12 meses.

O aluno de Engenharia Civil, natural da Gafanha da Encarnação, Aveiro, conquistou 65,19% dos 7.919 boletins entrados nas urnas de voto, ou seja 4.937 votos, sucedendo assim a Renato Daniel.

Carlos Magalhães, cabeça da lista V – Académica de Vanguarda – ,derrotou, logo à primeira volta, os seus dois adversários: Pedro Valério e Gonçalo Lopes. O atual administrador da DG/AAC e antigo presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil, obteve 4.937 votos, de acordo com os resultados finais divulgados às 02H50 de ontem.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS adiantou que as suas prioridades “são direcionadas a três campos de ação completamente distintos, entre os quais, o desporto, com a criação do Campus AAC e reconstrução da pista de atletismo do Estádio Universitário de Coimbra; a Ação Social com a criação do novo pelouro “Habitação Estudantil”, que visa reivindicar uma das maiores problemáticas a nível nacional, estando 100% dedicado a esse tema e, por último; a transição digital da AAC, com a criação de plataformas digitais que permitam a gestão de espaços, frota e apoio logístico.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS