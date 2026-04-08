Cantanhede reforça rede de recolha seletiva de cápsulas de café

O concelho de Cantanhede passa a dispor de mais seis capsulões, no âmbito da parceria estabelecida com a Bio4Plas, tendo a INOVA-EM instalado recentemente estes novos equipamentos em Ançã, Cadima, Covões, Febres e Pocariça. Foi ainda reforçada a rede com uma nova unidade junto às escolas, na cidade de Cantanhede, alargando desta forma a cobertura e a acessibilidade deste sistema de recolha seletiva.

Esta iniciativa enquadra-se no protocolo de parceria estabelecida com a AICC – Associação Industrial e Comercial do Café, que visa promover a sustentabilidade e a circularidade das cápsulas de café. A empresa Bio4Plas, situada na Zona Industrial de Cantanhede, é responsável pelo tratamento dos respetivos resíduos. As cápsulas recolhidas serão recicladas de acordo com os seus diferentes componentes — plástico, alumínio, papel e borras de café.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso, “do ponto de vista ambiental, trata-se de uma medida que reforça a importância de reciclar um resíduo riquíssimo em termos de materiais possíveis de reaproveitar”. E adianta que “representa menos quantidade de lixo que segue para aterro, fomentando, assim, a correta separação de mais um resíduo, para além do vidro, plástico, papel e biorresíduos”. “Cantanhede pretende estar sempre na vanguarda no que toca à sustentabilidade e ao reaproveitamento”, conclui.