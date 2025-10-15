Iniciada em novembro de 2022, no decurso da primeira candidatura aprovada pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020), a reflorestação do baldio da freguesia da Tocha encontra-se em fase de conclusão, faltando apenas a retancha (substituição de árvores mortas) da segunda fase da arborização, numa área de 590 hectares.

“A reflorestação dos primeiros 1.503 hectares do Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede (baldio da Freguesia da Tocha), revelou que a estratégia implementada foi um sucesso, permitindo garantir o repovoamento florestal nesta área fortemente afetada pelo incêndio de outubro de 2017”, recorda o Município de Cantanhede, que sublinha que a área tem “uma enorme importância ambiental, turística e social para o concelho de Cantanhede e especialmente para a comunidade da freguesia da Tocha”.

A segunda fase da arborização, também financiada pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020), sendo que, no conjunto das duas candidaturas, “o valor total do investimento realizado é superior a 1,8 milhões de euros”.

