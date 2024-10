Cantanhede: Nem a doença impediu que o amor de Filipa e João fosse abençoado

João e Filipa Gomes casaram, no último sábado de setembro, no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, devido ao internamento de João por doença prolongada. João Góis tem um cancro raro em estado muito avançado associado a Síndrome de Lynch.

O casal é da Mealhada e tem um filho com menos de um ano.

“O casamento era um objetivo na nossa vida, mas, infelizmente, a doença do João trouxe-nos a um patamar em que já não poderíamos fazer muita coisa. Em conversas um com o outro decidimos concretizar este desejo enorme”, contou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Filipa Gomes.

No sábado, dia 27 de setembro, a Filipa recebeu uma chamada da presidente da Escola de Samba do Batuque da Mealhada a dizer que tinha surgido a oportunidade de casar no dia 28, às 16H00. O casal aceitou de imediato porque “a situação do João nessa semana tinha piorado muito”.

Duas horas antes do casamento, o casal foi informado pela Conservatória da Mealhada que teria de ser alguém de Cantanhede a realizar o casamento, uma vez o João estava ali internado.

“Liguei ao padre Rodolfo Leite e fiz-lhe o pedido. Disse-me logo que sim”, contou Filipa.

A este momento juntaram-se vários amigos e familiares. Devido ao facto de tudo ter acontecido tão depressa não foi possível chegar a todos.

