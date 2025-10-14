diario as beiras
Cantanhede

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha

14 de outubro às 12 h34
0 comentário(s)
DR

A Câmara Municipal de Cantanhede informou hoje que a reflorestação do baldio da freguesia da Tocha encontra-se “em fase de conclusão”, faltando apenas a retancha (substituição de árvores mortas) da segunda fase da arborização, numa área de 590 hectares.

No total e desde o incêndio que afetou uma área total de 2.853 hectares do baldio da freguesia da Tocha, no dia 15 de outubro de 2017, foram rearborizados mais de 2.150 hectares, o que corresponde a mais de 75% da área ardida, através da execução e concretização das candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de outubro

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil
14 de outubro

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026
14 de outubro

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha
14 de outubro

PRR: Ministro da Economia saúda aprovação do 7.º pagamento e diz que processo está "em dia"

Cantanhede

Cantanhede
14 de outubro às 12h34

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha

0 comentário(s)
Cantanhede
14 de outubro às 08h45

Cantanhede: Museu Load ZX Spectrum com Interesse Cultural

0 comentário(s)
2025 autárquicasCantanhede
12 de outubro às 23h21

Cantanhede: Helena Teodósio reeleita presidência da câmara municipal

1 comentário(s)