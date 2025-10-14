A Câmara Municipal de Cantanhede informou hoje que a reflorestação do baldio da freguesia da Tocha encontra-se “em fase de conclusão”, faltando apenas a retancha (substituição de árvores mortas) da segunda fase da arborização, numa área de 590 hectares.

No total e desde o incêndio que afetou uma área total de 2.853 hectares do baldio da freguesia da Tocha, no dia 15 de outubro de 2017, foram rearborizados mais de 2.150 hectares, o que corresponde a mais de 75% da área ardida, através da execução e concretização das candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020).

