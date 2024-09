Camião que transportava palha ardeu em Coimbra

Um camião, que transportava fardos de palha, foi, ontem, consumido pelas chamas, na ponte açude, em Coimbra.

O incidente ocorreu pouco depois das sete da tarde, ou seja, em plena hora de ponta, o que originou, naturalmente, fortes constrangimentos na circulação de e para a cidade de Coimbra.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra explicou que “o veículo começou a arder, na ponte, no sentido sul-norte”.

A situação criou diversos problemas nos acessos à cidade, nomeadamente à crítica rotunda do Almegue, quer para quem circulava no sentido Taveiro-Coimbra, quer para o trânsito que desce o IC2.

Também no sentido norte-sul se registaram algumas filas, aparentemente devido à curiosidade dos condutores que abrandavam para ver o que se passava.

O veículo, que transportava fardos de palha, foi totalmente consumido pelas chamas.

