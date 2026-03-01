A Câmara de Coimbra analisa, na próxima segunda-feira, a prorrogação do prazo da empreitada de reabilitação de 33 habitações no Bairro da Fonte do Castanheiro, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Adjudicada em abril de 2023 por 4,89 milhões de euros, a obra tinha conclusão prevista para maio de 2025, com ocupação das habitações até junho de 2026. Já beneficiou de duas prorrogações graciosas, que elevaram o prazo final para 28 de fevereiro de 2026, além de trabalhos complementares no valor de 305 mil euros (sem IVA).

Segundo a autarquia, a empreitada apresenta 86% de execução, com 20 habitações já entregues. Os lotes 33, 59 e 66, iniciados em janeiro deste ano, ainda não foram concluídos.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS