Coimbra

Câmara quer acelerar reabilitação de casas na Fonte do Castanheiro

28 de fevereiro de 2026 às 17 h17
DR

A Câmara de Coimbra analisa, na próxima segunda-feira, a prorrogação do prazo da empreitada de reabilitação de 33 habitações no Bairro da Fonte do Castanheiro, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Adjudicada em abril de 2023 por 4,89 milhões de euros, a obra tinha conclusão prevista para maio de 2025, com ocupação das habitações até junho de 2026. Já beneficiou de duas prorrogações graciosas, que elevaram o prazo final para 28 de fevereiro de 2026, além de trabalhos complementares no valor de 305 mil euros (sem IVA).
Segundo a autarquia, a empreitada apresenta 86% de execução, com 20 habitações já entregues. Os lotes 33, 59 e 66, iniciados em janeiro deste ano, ainda não foram concluídos.

Patrícia Cruz Almeida

