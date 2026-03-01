diario as beiras
Câmara e OAF reveem contrato do estádio

28 de fevereiro de 2026 às 14 h16
DR

A solicitação foi da própria Académica/OAF. O pedido formal tinha como objetivo a revisão do contrato de gestão do Estádio Cidade de Coimbra. A direção do clube, liderada por Joaquim Reis, manifestou a necessidade de ajustar o modelo contratual existente, nomeadamente quanto às condições de gestão do estádio e à realização de eventos.
Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, o acordo celebrado pelo anterior executivo e que é agora revisto, possibilita a AAC/OAF utilizar o estádio para realizar eventos de caráter cultural e musical, desde que avise a autarquia com uma antecedência nunca inferior a 60 dias.
De acordo com a proposta do executivo, o clube fica obrigado a repor qualquer tipo de danos provocados pela realização desses espetáculos.

