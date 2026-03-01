A solicitação foi da própria Académica/OAF. O pedido formal tinha como objetivo a revisão do contrato de gestão do Estádio Cidade de Coimbra. A direção do clube, liderada por Joaquim Reis, manifestou a necessidade de ajustar o modelo contratual existente, nomeadamente quanto às condições de gestão do estádio e à realização de eventos.

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, o acordo celebrado pelo anterior executivo e que é agora revisto, possibilita a AAC/OAF utilizar o estádio para realizar eventos de caráter cultural e musical, desde que avise a autarquia com uma antecedência nunca inferior a 60 dias.

De acordo com a proposta do executivo, o clube fica obrigado a repor qualquer tipo de danos provocados pela realização desses espetáculos.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS