diario as beiras
Sem categoria

Câmara de Coimbra reconduz Maria José Pimentel como provedora do munícipe

17 de novembro às 12 h54
0 comentário(s)
DR

A Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade, em reunião do executivo, a recondução da provedora do munícipe, Maria José Pimentel, que assumiu funções no mandato anterior.

O executivo aprovou por unanimidade a proposta da Câmara de Coimbra de recondução de Maria José Pimentel no cargo de provedora do munícipe, depois de ter sido designada para o efeito em 2023.

Durante a discussão da proposta, a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que a provedora, em conversa com a autarca, manifestou vontade de continuar o trabalho por mais um mandato.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Pampilhosa da Serra inicia limpeza das linhas de água em zonas afetadas pelos incêndios
17 de novembro

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio
17 de novembro

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz
17 de novembro

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

Sem categoria

Sem categoria
17 de novembro às 12h54

Câmara de Coimbra reconduz Maria José Pimentel como provedora do munícipe

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraSem categoria
14 de novembro às 15h41

Evento em Coimbra debate papel da gastronomia na promoção do turismo regional

0 comentário(s)
Sem categoria
13 de novembro às 10h57

Corpo de recém nascido encontrado sem vida nas instalações da ERSUC

0 comentário(s)