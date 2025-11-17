A Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade, em reunião do executivo, a recondução da provedora do munícipe, Maria José Pimentel, que assumiu funções no mandato anterior.

O executivo aprovou por unanimidade a proposta da Câmara de Coimbra de recondução de Maria José Pimentel no cargo de provedora do munícipe, depois de ter sido designada para o efeito em 2023.

Durante a discussão da proposta, a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que a provedora, em conversa com a autarca, manifestou vontade de continuar o trabalho por mais um mandato.

