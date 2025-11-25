diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra quer repensar modelo de refeições escolares

24 de novembro às 18 h38
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O vice-presidente da Câmara de Coimbra afirmou hoje que o município pretende aproveitar o fim do atual contrato público de refeições escolares para repensar “o modelo como um todo”.

Miguel Antunes, que tem a pasta da Educação, afirmou hoje em reunião do executivo que uma das primeiras conversas que teve com os serviços foi em torno das refeições escolares, e recordou que o atual contrato de fornecimento de refeições escolares termina no final deste ano letivo.

“Poderemos repensar o modelo como um todo”, disse o vice-presidente do município (coligação Avançar Coimbra – PS/Livre/PAN), que considerou que o fim desse contrato pode ser uma oportunidade para redefinir a forma como é assegurada a alimentação escolar.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de novembro

Opinião: Esgoto Digital
24 de novembro

Ventura recusa envio de tropas portuguesas para a Ucrânia
24 de novembro

Catarina Martins diz que não se deve falsificar a história com o 25 de Novembro
24 de novembro

Seguro rejeita “soluções pontuais” na Saúde e fará alertas sobre ministros “em privado”

Coimbra

Coimbra
24 de novembro às 18h38

Câmara de Coimbra quer repensar modelo de refeições escolares

0 comentário(s)
Coimbra
24 de novembro às 18h27

BE anuncia voto contra Orçamento do Estado que garante que “não resolve problemas” do país

0 comentário(s)
Coimbra
24 de novembro às 15h31

Luísa Ducla Soares dá nome a prémio de literatura infantojuvenil lusófona

0 comentário(s)