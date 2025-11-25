O vice-presidente da Câmara de Coimbra afirmou hoje que o município pretende aproveitar o fim do atual contrato público de refeições escolares para repensar “o modelo como um todo”.

Miguel Antunes, que tem a pasta da Educação, afirmou hoje em reunião do executivo que uma das primeiras conversas que teve com os serviços foi em torno das refeições escolares, e recordou que o atual contrato de fornecimento de refeições escolares termina no final deste ano letivo.

“Poderemos repensar o modelo como um todo”, disse o vice-presidente do município (coligação Avançar Coimbra – PS/Livre/PAN), que considerou que o fim desse contrato pode ser uma oportunidade para redefinir a forma como é assegurada a alimentação escolar.

