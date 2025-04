Câmara de Coimbra quer avançar com escola básica na Quinta da Portela

A Câmara de Coimbra quer construir uma escola básica na Quinta da Portela, zona da cidade que tem crescido nos últimos anos, com p anteprojeto a antecipar um investimento de 2,7 milhões de euros.

O anteprojeto da Escola Básica da Portela, que será discutido e votado na reunião do executivo de segunda-feira, prevê a construção de um edifício com capacidade para oito turmas do 1.º ciclo do ensino básico, revelou hoje a Câmara de Coimbra, em nota e imprensa enviada à agência Lusa.

O edifício, que será construído num terreno que é propriedade do município, contempla, além de oito salas, refeitório, biblioteca e um espaço de recreio.

O projeto procura realçar a ligação ao espaço verde circundante, “através da criação de percursos entre o edifício e a área verde, direcionado para atividades que privilegiem a vivência e respeito pela natureza e a sustentabilidade”.

Na nota de imprensa, a vereadora com a pasta da educação, Ana Cortez Vaz, recordou que a Carta Educativa já diagnosticava a falta de equipamentos escolares na cidade de Coimbra, apontando para os casos da Quinta da Portela e Quinta das Nogueiras.

“O anteprojeto da Escola da Quinta da Portela é o primeiro passo na concretização deste desígnio. Sendo um local de residência de muitos casais jovens com filhos, esta escola é uma necessidade premente deste território”, afirmou a vereadora, citada na nota.

Também o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou que era há muito apontada “a necessidade de um equipamento escolar na área da Quinta da Portela e, felizmente, este anteprojeto abre portas para suprir essa lacuna”.