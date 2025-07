Câmara de Coimbra pede ao Governo celeridade no concurso da nova maternidade

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, pediu hoje celeridade ao Governo para que possa ser lançado o concurso de construção da nova maternidade da cidade.

“É preciso agora que o Governo aprove rapidamente a portaria de extensão de encargos para que seja imediatamente lançado o concurso de construção da nova maternidade”, disse o autarca, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/Aliança/RIR/Volt).

Falando na reunião do executivo de hoje, José Manuel Silva deu nota de que o projeto já estará pronto, estando apenas dependente da decisão do Governo para que a ULS possa lançar concurso.

Em novembro de 2024, o presidente da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra mostrava-se confiante de que ia ser possível lançar em fevereiro de 2025 o concurso público para a construção da nova maternidade da cidade, o que acabou por não acontecer.

O Orçamento de Estado (OE) para 2025 reservava 45 milhões de euros para a construção da nova maternidade de Coimbra.

Esta empreitada, cujo processo se arrasta há anos, vai substituir as duas maternidades atualmente existentes na cidade de Coimbra, sendo considerado um dos cinco grandes investimentos plurianuais do anterior Governo para este ano.

A construção prevê um investimento de cerca de 55 milhões de euros.

A nova maternidade, que será construída no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), é há muito reclamada na região, tendo sofrido vários atrasos ao longo do tempo (em 2021, chegou a ser apontada a sua inauguração para 2024, e, em 2023, esperava-se que o concurso pudesse ser lançado no primeiro trimestre de 2024).

No dia 28 de outubro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou que a construção de uma nova maternidade em Coimbra é “uma necessidade absoluta” para a região Centro e lembrou que está identificada como prioridade no relatório do Orçamento do Estado.

“A maternidade em Coimbra não é só um sonho de há muito tempo. É uma necessidade absoluta para a região Centro”, sublinhou.

O anúncio da sua construção e localização nos HUC foi uma das primeiras ações públicas do atual presidente da Câmara, pouco depois de ter tomado posse, salientando, na altura, que, face à emergência da sua construção, era preciso “meter mãos à obra e lançar o concurso”.