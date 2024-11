Câmara de Coimbra e IHRU investem 3,8 ME em 19 fogos para arrendamento acessível

A Câmara de Coimbra vai investir 3,8 milhões de euros (ME) na construção de um novo edifício residencial, com 19 habitações para arrendamento acessível, no centro da cidade, próximo do centro comercial Coimbra Shopping, foi hoje anunciado.

O município e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) formalizaram na quarta-feira a escritura de cedência de superfície de um terreno municipal na rua Câmara Pestana, junto ao Vale das Flores, onde vai ser construído um edifício com 19 habitações “destinado a famílias que não se enquadram nas prioridades da habitação social, mas que também não conseguem aceder ao mercado privado de arrendamento”, afirmou a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A operação terá um investimento de 3,8 milhões de euros, suportada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e feito à luz do acordo de colaboração entre autarquia, IHRU e Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

“É com muita satisfação e com a aposta contínua na dispersão geográfica deste tipo de equipamentos, que a Câmara de Coimbra informa que o concelho de Coimbra vai dispor de mais 19 fogos disponíveis, de arrendamento acessível”, salientou.

O novo edifício habitacional terá fogos com diferentes tipologias (nove T1, quatro T2, três T3 e três T4) e os pisos inferiores destinam-se “a espaços de aparcamento coberto”, aclarou.

O projeto foi da autoria dos serviços municipais e “vai ser marcado por elementos verticais e pela utilização de transparências ao nível dos pisos térreos”, referiu a Câmara de Coimbra.

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara, José Manuel Silva, salientou a importância de Coimbra aumentar “o seu parque habitacional, neste caso, dirigido a pessoas, que nem sempre são contempladas com algum tipo de apoio ou ajuda”.

“Nesse sentido, é fundamental que o Estado reforce os meios para as autarquias poderem ampliar a disponibilidade de habitação a custos acessíveis, nomeadamente através da revisão da Lei das Finanças Locais”, sublinhou José Manuel Silva.

Além deste projeto, foi já anunciado no passado um outro para a construção de seis habitações em Vale de Figueiras.