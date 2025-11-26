diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra denuncia atos de vandalismo na iluminação de Natal

26 de novembro às 12 h55
A Câmara de Coimbra denunciou hoje atos de vandalismo sobre a iluminação de Natal instalada na cidade, que têm afetado as estruturas instaladas.

“A Câmara Municipal de Coimbra manifesta a sua preocupação perante os atos de vandalismo que têm vindo a ocorrer sobre a iluminação de Natal instalada na cidade” e que foi inaugurada na sexta-feira, revelou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A situação já levou à apresentação de uma queixa formal junto da PSP por parte da empresa fornecedora da iluminação, Ilmex, face à persistência dos episódios de vandalismo, referiu o município.

Agência Lusa

