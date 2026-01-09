A Câmara Municipal de Coimbra aprovou hoje, por maioria, a proposta de orçamento dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) para 2026 no valor de 32,7 milhões de euros (ME).

A proposta de orçamento foi aprovada na reunião de hoje do executivo municipal, com votos favoráveis da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e da vereadora do Chega, contando ainda com a abstenção da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós,Cidadãos!/PPM/MPT/Volt).

De acordo com o vereador Luís Filipe (Avançar Coimbra), o valor do orçamento para 2026 tem “subjacente uma diminuição da receita”.

“A entidade AGIT [Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra], que vai gerir as receitas dos passes intermodais, ainda não tem o seu orçamento aprovado e, por isso, entendeu o Conselho de Administração, que ainda não sabia qual a receita que iria ter acesso”, justificou.

Segundo o autarca, assim que a AGIT aprove o seu orçamento, a parte de receita que vai ser definida para os SMTUC será acrescentada a este orçamento.

No seu entender, esta proposta de orçamento era “a saída possível”, justificando que a “opção era não ter orçamento”, depois da administração ter cessado funções.

“Era obrigada a apresentar o seu orçamento e não o fez”, salientou a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa.

Já a vereadora da coligação Juntos Somos Coimbra, Ana Bastos, que se absteve, apontou falhas ao documento, “desde logo no que é a sustentação e fundamentação”, referindo ainda a redução de cortes de cinco milhões de euros, associada à perda e bilheteira e de financiamentos.

“Acho que este orçamento não tem condições para ser, simplesmente, estudado e analisado com rigor e com um sentido político e construtivo como merece”, afirmou.

Maria Lencastre Portugal, eleita pelo Chega, entende que, apesar de os SMTUC serem um serviço público essencial, o documento não reúne “as condições técnicas e financeiras” que permitam um voto favorável e sem reservas.

No entanto, “irei dar um voto de confiança e de esperança no futuro”, indicou.

Durante a tarde, o executivo municipal de Coimbra aprovou ainda, por unanimidade, a nomeação de Luís Neto como vogal do conselho de administração SMTUC, para um mandato de três anos.

“É uma pessoa que, para além de um currículo adequado, tem uma formação pessoal de excelente retrato de escuta ativa”, afirmou Ana Abrunhosa sobre Luís Neto, licenciado em engenharia civil e mestre em urbanismo.

O conselho de administração dos SMTUC é presidido por Eduardo Barata, coadjuvado pela vogal Marilene Rodrigues, tendo ambos iniciado funções a 02 de janeiro.