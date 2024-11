Câmara de Cantanhede vai apoiar atletas de alto rendimento

A Câmara Municipal de Cantanhede vai apoiar atletas de alto rendimento, através de um regulamento orçado em dez mil euros anuais, cuja proposta final foi aprovada na última reunião do executivo, anunciou hoje a autarquia.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município de Cantanhede revelou que a proposta final do Regulamento Municipal de Apoio ao Mérito Desportivo do Atleta foi aprovada pelo executivo na última reunião camarária, depois de concluída a fase de consulta pública e apresentação de propostas.

“O regulamento tem uma dotação orçamental fixa de dez mil euros anuais, reconhecendo e contribuindo direta e indiretamente para a valorização e desenvolvimento do atleta de mérito”, referiu aquela autarquia do distrito de Coimbra.

O regulamento será agora submetido à apreciação da Assembleia Municipal, na próxima reunião ordinária.

O apoio será atribuído aos atletas do concelho de Cantanhede ou aos que representem associações desportivas locais, que possuam Estatuto de Alto Rendimento reconhecido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e atribuído pelas respetivas federações, ou que durante a época desportiva representem o país, em competições internacionais.

Poderão ainda beneficiar do apoio os atletas que alcancem o título de campeão nacional, individualmente, na sua modalidade.

A avaliação das candidaturas considerará diversos critérios, como o tipo de modalidade, o número de competições anuais e o escalão competitivo, aos quais são atribuídos pontos específicos.

“Com base nos documentos submetidos, será calculada a pontuação de cada candidatura, resultando numa listagem classificativa de todas as que atendam aos requisitos estabelecidos no regulamento e que alcancem, no mínimo, 400 pontos”, esclareceu.

As candidaturas que atingirem esta pontuação mínima e solicitarem apoio logístico poderão utilizar, gratuitamente, as instalações desportivas de Cantanhede durante um ano.

Além disso, as dez candidaturas com maior pontuação receberão apoio financeiro, calculado proporcionalmente à pontuação individual de cada uma em relação ao total acumulado pelos dez primeiros classificados, dentro dos limites da dotação orçamental disponível.

“O Município de Cantanhede entende que os atletas com relevante mérito desportivo são um exemplo de disciplina, rigor, vontade e determinação e, por isso, estes valores devem ser reconhecidos e apoiados, a fim de estimular a sua disseminação para outros setores da sociedade”, justifica o vereador com o pelouro do Desporto, Adérito Machado.