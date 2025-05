Câmara da Mealhada lança concurso para requalificação de extensão de saúde do Luso

A Câmara da Mealhada vai lançar um concurso público para a requalificação da extensão de saúde do Luso, com um preço base que ultrapassa os 300 mil euros, revelou hoje esta autarquia do distrito de Aveiro.

O lançamento do concurso público para a requalificação da extensão foi aprovado por unanimidade, na última reunião de Câmara, que decorreu na segunda-feira.

O preço base para o concurso público é de 308 mil euros e o prazo de construção de 150 dias.

Em comunicado, a Câmara da Mealhada explicou que a intervenção na extensão de saúde pretende requalificar e adaptar o edifício para aumentar a eficiência energética.

Pretende ainda melhorar as condições de acessibilidade, nomeadamente para utentes com cadeira de rodas, a qualidade, o conforto e a segurança das instalações e dos equipamentos para utentes e profissionais.

“Os trabalhos incluem a reparação de fachadas, pinturas interiores e exteriores, a iluminação de tetos, a reparação e fissuras e eliminação de humidades, a substituição de pavimentos, a vedação e reparação de vãos exteriores, entre outros”, referiu.

Na mesma reunião, a Câmara liderada por António Jorge Franco (Movimento Independente Mais e Melhor) aprovou também a atribuição de apoios a três associações do concelho, no valor global de quase 13 mil euros.

Para o Sport Clube Carqueijo foi aprovado um apoio de 6.801,03 euros, que se destinam a ajudar na construção de um anexo às bancadas, de forma a ampliar o bar e instalações existentes.

Já o projeto Escoliadas Júnior, programa de promoção das artes e teatro junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, mereceu a atribuição de um subsídio no valor de 4.000 euros.

A “Associação Trilhos Luso-Bussaco” foi contemplada com um subsídio de 1.931,10 euros, no âmbito da organização da sétima edição do “Trail Trilhos Luso-Bussaco”, no domingo.