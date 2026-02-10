O executivo municipal da Mealhada aprovou ontem, por unanimidade, a 1.ª Revisão Orçamental de 2026, que integra no Orçamento Municipal o saldo do exercício de 2025, no montante de 5,2 milhões de euros.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “com esta revisão, aprovada em reunião, o município passa a dispor de condições para reforçar o investimento em diversas rubricas das Grandes Opções do Plano, nomeadamente em obras já em curso e em intervenções previstas para arrancar ainda durante o presente ano, permitindo uma execução mais célere do que inicialmente previsto”.

“Entre os investimentos reforçados destacam-se o apoio às associações e às Juntas de Freguesia, os campos de ténis do Luso, o edifício do Turismo e o Cineteatro Avenida, ambos na Freguesia do Luso, entre outras obras”, apontam.

Na nota, a câmara, realça que “a revisão orçamental permite ainda a reprogramação financeira de várias empreitadas, designadamente a Requalificação Urbana da Zona Central da Antes – Prolongamento da Rua da Portaria, a Requalificação da Zona Central de Barcouço, a Requalificação da Pampilhosa Baixa – Fase 1 e a Expansão da Zona Industrial da Pedrulha e Beneficiação da Zona Industrial Existente”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (10/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS