Coimbra

Câmara alerta para a “noite difícil” que se vai sentir em Coimbra (com vídeo)

27 de janeiro de 2026 às 17 h44
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A Câmara Municipal de Coimbra, através de uma conferência de imprensa feita nas docas da cidade, alertou para a “noite difícil” que se vai sentir no concelho, durante a próxima madrugada.

“Não sabemos onde é que a tempestade vai incidir com mais força. Estamos a contar com o pior possa aí vir. Vamos ter as várias equipas de prevenção e os três comandantes dos Bombeiros estão alerta. Vai ser uma noite difícil”, frisou o vereador da câmara com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino.

O autarca garantiu que as equipas da proteção civil vão estar em prontidão durante a próxima noite.

“Vai haver um reforço das equipas de prevenção devido ao alerta vermelho que há para a região. Vão acontecer ocorrências, por isso estamos em prontidão. Não sabemos quantas árvores vão cair, mas vão cair árvores. É inevitável, tendo os dados que temos”, disse.

O vereador da câmara municipal de Coimbra fez dois pedidos aos cidadãos do concelho.

“Há a possibilidade de cheia e, nesse sentido, quem tem garagens dentro da cota do leito de cheia, que tire os carros das garagens. Além disso, recomendo a população a tirar tudo das varandas e esplanadas”, pediu.

De acordo com o IPMA, a cidade de Coimbra estará sob aviso vermelho, o mais elevado da escala, a partir da próxima madrugada, mais concretamente entre as 03H00 e as 06H00, estando previstas rajadas de vento que poderão atingir os 140km/h. Antes e após este período, o concelho estará sob aviso laranja, entre as 00H00 e as 03H00 e entre as 06H00 e as 09H00.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

