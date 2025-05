Britânica Natasha Bedingfield atua dia 29 de maio na Queima das Fitas de Coimbra

A cantora e compositora britânica Natasha Bedingfield é uma das grandes confirmações internacionais na Queima das Fitas de Coimbra deste ano, anunciou a Comissão Organizadora da festa estudantil. A artista atua no dia 29 de maio.

Conhecida mundialmente por êxitos como “Unwritten”, “Pocketful of Sunshine” e “These Words”, Bedingfield atua no dia 29 de maio, prometendo um espetáculo memorável que une nostalgia, energia e grandes emoções.

De acordo com nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização afirma que “contar com Natasha Bedingfield no nosso cartaz é um enorme privilégio. A sua música marcou gerações e continua a inspirar com mensagens positivas e envolventes. Sem dúvida, será um dos momentos mais aguardados desta edição”.

Com uma carreira que se estende por mais de duas décadas, Natasha Bedingfield destacou-se com o álbum de estreia “Unwritten” (2004), que alcançou o topo das tabelas internacionais e valeu-lhe uma nomeação aos Grammy. A sua voz distinta e letras inspiradoras conquistaram o público em todo o mundo, e os seus temas continuam a ser presença regular em rádios, séries e bandas sonoras.

A atuação na Queima das Fitas 2025 será uma oportunidade única para ver ao vivo uma artista que continua a cativar gerações, agora no coração de Coimbra, numa das maiores celebrações académicas.