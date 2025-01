Bombeiros Voluntários de Coimbra querem “estar cada vez mais perto da comunidade”

“Nós queremos estar cada vez mais próximos da comunidade com capacidade de servir com amor e empatia”, afirmou ontem João Vasco Ribeiro, presidente eleito para um segundo mandato consecutivo, na direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra, durante a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos para o triénio 2025-2027.

“No primeiro mandato, tínhamos um objetivo interno de união, para darmos um passo em frente no compromisso das funções. A partir daí surge o resto e que faz parte das nossas metas. Nós queremos estar cada vez mais próximos da comunidade”, começou por dizer numa cerimónia realizada nos bombeiros: Sala Simões Paes.

O responsável pela associação diz que quer continuar a surpreender a comunidade pela positiva. “Podem confiar nesta direção porque vamos continuar a superar os objetivos que fixamos. Queremos fechar o nosso segundo mandato com capacidade de mostrar à cidade que houve uma mudança na nossa associação, que apresenta inovação e sustentabilidade”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS