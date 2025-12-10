Os Bombeiros e a Proteção Civil de Coimbra vão iniciar a partir das 21H00, uma paralisação no âmbito da greve geral que se realiza amanhã, informou o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) em comunicado, O momento coincide com a entrada de turnos.

“Esta ação visa alertar para a urgente necessidade de melhorias nas condições de trabalho e valorização da carreira dos profissionais, reforçando o papel essencial que desempenham na proteção e segurança da população”, sublinha o SNBP.

Na nota, “o SNBP espera uma forte adesão à greve, reafirmando que esta é uma luta em defesa da dignidade profissional e dos direitos laborais de todo o sector”.

Em causa, estão reinvindicações como aumentos salariais para todos; direito ao subsídio de risco e ao reconhecimento da profissão como de desgaste rápido; regulamentação de todo o setor dos bombeiros e proteção civil, com carreiras

devidamente estruturadas e aprovadas por todos; estatutos profissionais reconhecidos e aprovados; aposentação condigna para todos os bombeiros, com direito à pré-reforma e à reforma antecipada sem penalizações; horários de trabalho regulamentados para todos os bombeiros e setor da proteção civil; e mais e melhor formação profissional.