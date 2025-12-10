diario as beiras
Coimbra

Bombeiros e Proteção Civil de Coimbra começam paralisação às 21H00 desta quarta-feira

10 de dezembro de 2025 às 17 h37
0 comentário(s)
DR

Os Bombeiros e a Proteção Civil de Coimbra vão iniciar a partir das 21H00, uma paralisação no âmbito da greve geral que se realiza amanhã, informou o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) em comunicado, O momento coincide com a entrada de turnos.

“Esta ação visa alertar para a urgente necessidade de melhorias nas condições de trabalho e valorização da carreira dos profissionais, reforçando o papel essencial que desempenham na proteção e segurança da população”, sublinha o SNBP.

Na nota, “o SNBP espera uma forte adesão à greve, reafirmando que esta é uma luta em defesa da dignidade profissional e dos direitos laborais de todo o sector”.

Em causa, estão reinvindicações como aumentos salariais para todos; direito ao subsídio de risco e ao reconhecimento da profissão como de desgaste rápido; regulamentação de todo o setor dos bombeiros e proteção civil, com carreiras
devidamente estruturadas e aprovadas por todos; estatutos profissionais reconhecidos e aprovados; aposentação condigna para todos os bombeiros, com direito à pré-reforma e à reforma antecipada sem penalizações; horários de trabalho regulamentados para todos os bombeiros e setor da proteção civil; e mais e melhor formação profissional.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de dezembro

Incêndios: Fogos de grande dimensão registaram “aumento notável” em 2025
10 de dezembro

Hotel Tivoli Coimbra reabre em abril de 2026 após renovação total
10 de dezembro

Governo assinala “crescente adesão dos municípios” à reabilitação de património público devoluto
10 de dezembro

Bombeiros e Proteção Civil de Coimbra começam paralisação às 21H00 desta quarta-feira

Coimbra

Coimbra
10 de dezembro às 19h12

Hotel Tivoli Coimbra reabre em abril de 2026 após renovação total

0 comentário(s)
Coimbra
10 de dezembro às 17h37

Bombeiros e Proteção Civil de Coimbra começam paralisação às 21H00 desta quarta-feira

0 comentário(s)
Coimbra
10 de dezembro às 16h50

Metrobus arranca a 16 de dezembro entre Serpins e Portagem

0 comentário(s)