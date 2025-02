Bombeiros ajudaram a pequena Ludmila a nascer em casa

A bombeira de 2.ª, Raquel Santos, e o bombeiro de 3.ª, André Meco, realizaram pela primeira vez um parto. Os dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho ajudaram a pequena Ludmila a nascer em casa.

Na passada quarta-feira (5 de fevereiro), numa altura em que o turno já estava terminar, por volta das 14H50, os bombeiros receberam um alerta para “uma mulher grávida de 37 semanas que já tinha rompido o saco das águas”, na vila de Montemor-o-Velho.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Raquel Santos revela que, à chegada ao local, por volta das 15H00, encontraram uma mãe no quarto, no primeiro andar de uma habitação, “já em trabalho de parto e com contrações de minuto a minuto e meio”. “A mãe estava em casa com as duas filhas e o pai estava em Lisboa a trabalhar”, acrescentou.

“Não havia tempo para chegar à maternidade”

Os dois bombeiros solicitaram a vinda da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) porque, no seu entender, “já não tinham tempo de chegar à maternidade”. Em contacto com a VMER dos Covões, a médica e o enfermeiro do INEM decidiram realizar o parto em casa. Raquel e André começaram a preparar o kit de parto e a aquecer a divisão.

Ludmila nasceu às 15H24

“Eu liguei para a VMER para saber onde estavam. Foram muito rápidos a chegar. Aconteceu tudo muito rápido. Correu tudo muito bem. Foram cerca de 20/25 minutos entre chegarmos, a VMER chegar e a criança nascer. A mãe colaborou conosco, as filhas colaboraram, foi algo incrível”, contou Raquel Santos. “O pai, assim que soube que a filha estava a nascer, veio em direção a Montemor-o-Velho, mas já só se encontrou conosco na maternidade”, disse.

