Boccia: Município de Arganil felicita Cristina Gonçalves

O Município de Arganil congratulou-se, ontem, com a conquista da medalha de ouro de Cristina Gonçalves no torneio individual de Boccia (BC2), em Paris.

A atleta de 46 anos, oriunda de Porto Castanheiro, na União de Freguesias de Cepos e Teixeira, concelho de Arganil, alcançou um feito notável que orgulha e inspira a admiração e gratidão dos arganilenses.

O presidente da Câmara de Arganil expressou a sua admiração pelo feito da atleta. “A sua vitória é um motivo de grande celebração para Arganil e um exemplo inspirador para todos nós”.

“O seu percurso é o testemunho do seu talento, trabalho árduo, dedicação e compromisso, que refletem os valores de coragem e perseverança que tanto prezamos”, sublinhou o autarca.

