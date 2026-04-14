Bispo de Coimbra eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa
O Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, foi hoje eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A informação foi hoje avançada pela Agência Ecclesia.
Segundo a agência, na mesma assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) foi ainda eleito o Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, para vice-presidente.
Dom Virgílio Antunes vai substituir assim o Bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, que atingiu o limite de dois mandatos à frente da CEP, tendo feito ontem a sua última intervenção como líder da Igreja Católica em Portugal.
O Bispo de Coimbra nasceu em São Mamede (Batalha), tendo já sido reitor do Santuário de Fátima. Dom Virgílio Antunes foi nomeado a 28 de Abril de 2011, pelo Papa Bento XVI, bispo da Diocese de Coimbra.
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