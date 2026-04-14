Coimbra

Bispo de Coimbra eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

14 de abril de 2026 às 15 h02
Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, foi hoje eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A informação foi hoje avançada pela Agência Ecclesia.

Segundo a agência, na mesma assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) foi ainda eleito o Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, para vice-presidente.

Dom Virgílio Antunes vai substituir assim o Bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, que atingiu o limite de dois mandatos à frente da CEP, tendo feito ontem a sua última intervenção como líder da Igreja Católica em Portugal.

O Bispo de Coimbra nasceu em São Mamede (Batalha), tendo já sido reitor do Santuário de Fátima. Dom Virgílio Antunes  foi nomeado a 28 de Abril de 2011, pelo Papa Bento XVI, bispo da Diocese de Coimbra.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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