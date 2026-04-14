Bispo de Coimbra eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, foi hoje eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A informação foi hoje avançada pela Agência Ecclesia.

Segundo a agência, na mesma assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) foi ainda eleito o Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, para vice-presidente.