“Bicicleta branca” contra as mortes e para exigir estradas mais seguras

A Coimbr’a Pedal e a MUBi — Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, “em honra da memória de Juan Santos” e como alerta para “o grave problema da insegurança das localidades e estradas portuguesas”, colocaram uma bicicleta branca no local do atropelamento do jovem, na Estrada Municipal 577, à entrada da vila de Tentúgal, município de Montemor-o-Velho.

A morte de um jovem que seguia de bicicleta, vítima de atropelamento seguido de fuga, ocorrida na madrugada do passado dia 21 de novembro, na zona de Tentúgal, “deixa-nos profundamente consternados e reforça a urgência de agir para prevenir novos episódios de violência rodoviária”, acentuam os dois movimentos numa carta aberta enviada às autarquias e autoridades locais.

