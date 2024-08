Beatriz Monteiro: “Objetivo é chegar aos quartos de final”

Aos 18 anos, e com o ensino superior à porta, quais são os planos da Beatriz?

Bem, de momento estou concentrada nos Jogos, mas estou a preparar a minha entrada, este ano, na faculdade. Estou indecisa entre os cursos de Gestão de Desporto, em Rio Maior, e de Psicologia, em Lisboa.

Coimbra não é hipótese?

Não. Eu sou da zona de Lisboa, mais concretamente de Terrugem, Sintra…

Foi aí que surgiu o badminton?

Eu comecei com 9 anos, no desporto escolar, na EB Alto dos Moinhos, na Terrugem. Na altura, não conhecia a modalidade, mas fui-me adaptando e gostando, jogando sempre com colegas sem qualquer tipo de deficiência. Depois, quando os resultados apareceram, o meu professor entendeu que era possível arriscar um pouco mais. Entretanto, federei-me, primeiro num clube do Cacém, o ESMA, mas vi que a evolução não foi significativa pelo que optei pelo NST [Núcleo Sportinguista de Tires], onde atingi o meu primeiro pico de evolução.

Como é que apareceu a Académica?

Quando me mudei para as Caldas da Rainha, no início de 2021, e aderi ao projeto UAAR – Unidade de Apoio aos Atletas de Alto Rendimento, decidi mudar para um clube de badminton mais da zona Centro. Escolhi a Académica de Coimbra porque o meu treinador, que era o selecionador de parabadminton [Diogo Silva], era também da Académica. E desde então mantenho essa continuidade.

Depois de entrar no ensino superior, a Académica continuará a ser a primeira opção?

Sim. A Académica é já como se fosse uma segunda família para mim. No início, o Diogo foi determinante mas agora já são todos, no clube, que vou sempre levar no peito, em qualquer competição em que participe.

Mas a base de residência continua a ser o CAR das Caldas da Rainha…

Sim. Continuo a viver nas Caldas da Rainha e só venho a Coimbra quando há competições. Agora, vim fazer este estágio de preparação olímpica, que o meu treinador arranjou.

