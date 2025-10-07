diario as beiras
Coimbra

BE de Coimbra quer serviços descentralizados para facilitar a vida às pessoas

07 de outubro às 14 h48
Município de Coimbra

O Bloco de Esquerda (BE) de Coimbra defendeu hoje a criação de locais desconcentrados no concelho para resolver problemas de acesso à saúde e a outros serviços de atendimento à população.

O candidato à presidência da Câmara Municipal, José Manuel Pureza, propõe a localização de unidades de saúde familiar em locais como a Conchada ou a Solum, onde há concentração de população que justifica “ou exige” unidades desta natureza.

Segundo afirmou à agência Lusa, numa ação de campanha na Feira dos 7, em Bencanta, esta era uma forma de evitar a enorme abrangência do Centro de Saúde de Celas, na Alta da cidade, que tem um “raio de ação longuíssimo”.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Agência Lusa

