O Bloco de Esquerda (BE) de Coimbra defendeu hoje a criação de locais desconcentrados no concelho para resolver problemas de acesso à saúde e a outros serviços de atendimento à população.

O candidato à presidência da Câmara Municipal, José Manuel Pureza, propõe a localização de unidades de saúde familiar em locais como a Conchada ou a Solum, onde há concentração de população que justifica “ou exige” unidades desta natureza.

Segundo afirmou à agência Lusa, numa ação de campanha na Feira dos 7, em Bencanta, esta era uma forma de evitar a enorme abrangência do Centro de Saúde de Celas, na Alta da cidade, que tem um “raio de ação longuíssimo”.

