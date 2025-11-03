A Comissão Concelhia de Coimbra do Bloco de Esquerda (BE) rejeitou hoje o encerramento do serviço de urgência o Hospital Geral (Covões) da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e exigiu a sua reabertura plena.

“O BE rejeita esta medida, solidariza-se com quem trabalha no Hospital dos Covões [em Coimbra] e com a população que tem sido muito bem atendida nos seus serviços, defendendo a recuperação plena da urgência, com todos os meios humanos e técnicos necessários, e uma estratégia de revalorização”, referiu a estrutura, em comunicado.

Salientando que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “precisa de ser reforçado e não enfraquecido”, a Concelhia de Coimbra do BE considerou que o encerramento se insere “na lógica dos últimos anos de condenação progressiva dos Covões à irrelevância, prejudicando gravemente as populações de Coimbra e da região, que perdem um serviço essencial de proximidade”.

