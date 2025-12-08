diario as beiras
Coimbra

Bastonário alerta para fragilidades graves do SNS

08 de dezembro de 2025 às 10 h15
DB/Ana Catarina Ferreira

O bastonário da Ordem dos Médicos alertou os jovens médicos para as “fragilidades graves” que continuam a afetar o funcionamento do SNS e a exaustão dos profissionais.

“As listas de espera, as urgências sobrelotadas, os concursos tardios, as carreiras desajustadas e a burocracia excessiva mostram um SNS que se apoia no sacrifício dos médicos para suprir o que a organização não garante – e nenhum SNS pode viver eternamente de heroísmos”, afirmou, ao intervir na cerimónia do Juramento de Hipócrates, que decorreu sábado em Coimbra.

O bastonário criticou ainda a falta de resposta do Ministério da Saúde, que “não assume decisões corajosas e mantém narrativas que desmentem a realidade das enfermarias, urgências e consultas”.

Além disso – acrescentou – “persistem dificuldades em atrair e fixar médicos, com concursos tardios, carreiras desajustadas, burocracia excessiva e cargas horárias incomportáveis”.

