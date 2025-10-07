diario as beiras
Basquetebol: Sampaense e Ginásio entram a vencer

07 de outubro às 10 h41
A 1.ª jornada da Proliga foi forte em emoções para as equipas de Coimbra.
Seis dias depois do último embate, a contar para o Torneio ABCoimbra, Ginásio e Académica voltaram a defrontar-se num dérbi que há quase seis anos não se via em partidas oficiais.
Depois da vitória do fim de semana passado os estudantes entraram motivados e colocaram-se na frente do marcador mas foi sol de pouca dura.
O Ginásio mostrou que soube aprender com os erros do confronto anterior e, depois da entrada em falso chegou ao intervalo com o jogo resolvido (54-26).

Bruno Gonçalves

